Адвокат попросил отпустить Кирилла Серебренникова под залог в 68 миллионов рублей. Ирина Прохорова предложила внести любой залог

Адвокат Дмитрий Харитонов на заседании суда по избранию меры пресечения Кириллу Серебренникову предложил отпустить режиссера на свободу под залог «в сумме, предъявленной в качестве обвинения».

Серебренников, как ранее объявил СК, подозревается в причастности к хищению бюджетных средств в размере «не менее 68 миллионов рублей».

«Я готов внести этот залог сам. Хотя ни у меня, ни у Кирилла Серебренникова таких денег нет, но, думаю, что нам удастся такую сумму собрать», — заявил Харитонов (цитата по «Интерфаксу»).

Адвокат сообщил, что готов обратиться за помощью в сборе залога к стоящим на улице людям, пришедшим к суду поддержать Серебренникова.

Харитонов также попросил впустить в зал Ирину Прохорову, которая, по его словам, готова немедленно внести любую сумму залога. Главу «Нового литературного обозрения», сестру бизнесмена Михаила Прохорова в зал пропустили.

Следствие просит отправить Серебренникова под домашний арест. Защита настаивает на мере пресечения, не связанной с ограничением свободы.