«Яндекс» запустил новый поиск, который анализирует смысл страниц и запросов

Компания «Яндекс» вечером 22 августа объявила о запуске новой версии поисковика. В ней используется алгоритм, с помощью нейронной сети сопоставляющий поисковый запрос и содержание проиндексированных страниц по смыслу, а не только по ключевым словам.

«Это позволяет поиску с высокой точностью отвечать на редкие и сложные вопросы», — сказано в пресс-релизе компании.

Как рассказали в «Яндексе», новый алгоритм (он называется «Королев») на этапе индексирования анализирует содержание страницы и преобразует их в так называемые семантические векторы, которые потом сравниваются с вектором запроса.

«Кроме того, новый алгоритм не только сравнивает текст веб-страницы с поисковым запросом, но и обращает внимание на другие запросы, по которым люди приходят на эту страницу. Так можно установить дополнительные смысловые связи», — рассказали в «Яндексе».

Необходимость в новом поиске в «Яндексе» объясняют тем, что «один и тот же смысл можно выразить разными словами» и искомая страница «может не содержать всех слов из запроса, но тем не менее очень хорошо на него отвечать».