«К сожалению, врагов много». Аман Тулеев отчитал подчиненных, вернувшись на работу после операции

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев провел первое рабочее совещание после трехмесячного отпуска, во время которого он перенес операцию на позвоночнике.

На совещании Тулеев обвинил в подлости своих подчиненных, которые, по его словам, не выступили с опровержением слухов о его смерти. «К сожалению, врагов много. За этот период я чего только ни начитался», — сказал кемеровский губернатор.

После операции Тулеев передвигается с помощью инвалидной коляски. По его словам, это не мешает ему исполнять обязанности. «Все у меня было на контроле и сейчас я контролирую», — заявил Тулеев.

В своем выступлении кемеровский губернатор упомянул президента США Франклина Рузвельта. «Легендарный государственный деятель. Был прикован к инвалидной коляске 24 года. Четырежды народ Америки избирал его президентом», — сказал Тулеев.