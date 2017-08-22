«К сожалению, врагов много». Аман Тулеев отчитал подчиненных, вернувшись на работу после операции

Пресс-служба администрации Кемеровской области
14:35, 22 августа 2017
Надежный источник

Губернатор Кемеровской области Аман Тулеев провел первое рабочее совещание после трехмесячного отпуска, во время которого он перенес операцию на позвоночнике.

На совещании Тулеев обвинил в подлости своих подчиненных, которые, по его словам, не выступили с опровержением слухов о его смерти. «К сожалению, врагов много. За этот период я чего только ни начитался», — сказал кемеровский губернатор.

После операции Тулеев передвигается с помощью инвалидной коляски. По его словам, это не мешает ему исполнять обязанности. «Все у меня было на контроле и сейчас я контролирую», — заявил Тулеев.

В своем выступлении кемеровский губернатор упомянул президента США Франклина Рузвельта. «Легендарный государственный деятель. Был прикован к инвалидной коляске 24 года. Четырежды народ Америки избирал его президентом», — сказал Тулеев.

Аман Тулеев встретился со своими заместителями накануне Дня шахтера
Пресс-служба АКО
Аман Тулеев находился в отпуске с 22 мая. В Кемеровской области во время его отсутствия на рабочем месте появились слухи о его тяжелой болезни и даже смерти. Газета «Коммерсант» писала, что губернатор не вернется на работу из отпуска.
Тулеев возглавляет Кемеровскую область с 1997 года.

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