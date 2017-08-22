Forbes опубликовал рейтинг самых высокооплачиваемых актеров

Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых высокооплачиваемых актеров. Первое место занял Марк Уолберг, годовые доходы которого издание оценило в 68 миллионов долларов, включая гонорары за фильмы «Здравствуй, папа, Новый год! 2» (выйдет в прокат в ноябре) и «Трансформеры: Последний рыцарь».

На второй строчке расположился Дуэйн «Скала» Джонсон с 65 миллионами долларов. Фильмы «Джуманджи» и «Спасатели Малибу», отмечает издание, принесли Джонсону «восьмизначные» доходы.

Третье место занял Вин Дизель, заработавший за год 54,5 миллиона долларов, в том числе благодаря продолжениям «Форсажа» и «Три икса».

В десятку актеров с самыми высокими доходами также вошли: Адам Сэндлер (50,5 миллиона долларов), Джеки Чан (49 миллионов долларов), Роберт Дауни-младший (48 миллионов долларов) и Том Круз (43 миллиона долларов).

Места с седьмого по десятое в рейтинге Forbes заняли представители Болливуда — Шах Рукх Кхан (38 миллионов долларов), Салман Кхан (37 миллионов долларов) и Акшай Кумар (35,5 миллиона долларов).

Ранее в августе Forbes опубликовал список актрис с самыми высокими доходами. Рейтинг возглавила Эмма Стоун, получившая «Оскар» за роль в «Ла-Ла Ленде». За год она заработала 26 миллионов долларов.