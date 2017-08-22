Больная раком жительница Калифорнии отсудила у Johnson & Johnson 417 миллионов долларов

CNN
10:44, 22 августа 2017
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Суд в Калифорнии обязал компанию Johnson & Johnson выплатить 417 миллионов долларов жительнице Лос-Анджелеса 65-летней Эве Эччиверии.

Истица связывает диагностированный у нее рак яичников с тем, что с 11 лет использовала для интимной гигиены производимую Johnson & Johnson присыпку с тальком Johnsonʼs Baby Powder.

В своем иске Эччиверия указала, что на присыпке Johnson & Johnson не было надписи, предупреждающей о том, что она может провоцировать онкологические заболевания.

Присыпка, отмечает CNN, не относится к категории товаров, на которых американское законодательство обязывает производителей размещать предупреждения о потенциальных рисках. Однако некоторые производители такой продукции делают это добровольно.

В Johnson & Johnson заявили, что будут оспаривать решение суда. «Нет веских доказательств того, что использование продуктов, содержащих тальк, повышает риск возникновения рака яичников», — заявили представители компании, добавив, что готовы отстаивать свою точку зрения и в других подобных судебных разбирательствах.

Только в Калифорнии к Johnson & Johnson были поданы несколько сотен исков, связанных с тальковой присыпкой. Всего в судах разных инстанций в США находятся на рассмотрении несколько тысяч подобных обращений.
Компенсация, присужденная Эве Эччиверии, пока является самой крупной по искам, поданным к Johnson & Johnson из-за продуктов с тальком. В мае 2017 года суд в Виргинии обязал Johnson & Johnson выплатить 110,5 миллионов долларов женщине, использовавшей присыпку этой компании и заболевшей раком яичников, а трое истцов из Сент-Луиса отсудили у корпорации в общей сложности более 300 миллионов долларов.
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