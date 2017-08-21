В центре Марселя автомобиль врезался в две автобусные остановки. Один человек погиб

Обновление. В прокуратуре сообщили, что не считают инцидент в Марселе террористическим актом.

В центре Марселя легковой автомобиль врезался в две автобусные остановки, расположенные в нескольких кварталах друг от друга. В результате ДТП один человек погиб, еще один получил травмы. По данным La Provence, погибла 42-летняя женщина, ранена 29-летняя женщина.

Водитель автомобиля задержан полицией в районе Старого порта. Le Figaro сообщает, что ДТП устроил 35-летний мужчина, не уточняя никаких иных подробностей.

По данным телеканала LCI, водитель намеренно совершил наезд на остановки. Ранее этот человек уже попадал в поле зрения полиции, сообщил источник LCI.

Британская The Telegraph со ссылкой на источники, близкие к расследованию, сообщает, что у человека, управлявшего автомобилем, «были проблемы с психикой».

Официально полиция Марселя объявила в своем твитере о проводящейся в районе Старого порта операции, не сообщая никаких подробностей.