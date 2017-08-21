Россия выплатила последний внешний долг СССР
Министерство финансов России перечислило 125 миллионов долларов Боснии и Герцеговине. Как заявили в Минфине, таким образом был выплачен последний долг СССР.
Россия была должна Боснии и Герцеговине, поскольку СССР не расплатился с Югославией за поставку товаров. С остальными югославскими республиками — Сербией, Хорватией, Черногорией, Словенией и Македонией — Россия полностью расплатилась в 2011–2016 годах.
Российская Федерация 8 августа 2017 года погасила задолженность перед Боснией и Герцеговиной единовременным денежным платежом.
Предпоследний долг СССР — перед Македонией — Россия погасила в феврале 2017 года. Сумма выплаты составила около 60 миллионов долларов.
Государственный внешний долг России составляет 51,3 миллиарда долларов.