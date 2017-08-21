Московский клуб «Рабица» закрылся после погрома и возбуждения уголовного дела против основателя

Рабица
18:30, 21 августа 2017
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Московский клуб «Рабица» закрылся после того, как полицейские устроили там погром, а на одного из основателей завели уголовное дело. О закрытии клуба говорится на странице заведения в фейсбуке. Там же отмечается, что создатели «Рабицы» осенью обещают представить новый проект.

/scroll for english version/ Друзья, сложно подобрать слова, чтобы описать, насколько мы благодарны вам за поддержку в...

Опубликовано Рабица 21 августа 2017 г.
Утром 6 августа полицейские ворвались в «Рабицу» и стали избивать посетителей и музыкантов. Сотрудников заведения и двух посетителей забрали в отделение. В итоге на одного из основателей клуба Ивана Радзиевского завели дело за хранение наркотиков. Он находится под подпиской о невыезде.
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Клуб опечатан. Сотрудники клуба не могут туда попасть. Они рассчитывают, что адвокаты помогут вернуть оборудование, изъятое «без каких-либо оснований сотрудниками правоохранительных органов».
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