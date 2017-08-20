В Хабаровске в уличной драке погиб чемпион мира по пауэрлифтингу Андрей Драчев

В Хабаровске во время уличной драки в кафе погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Андрей Драчев.

Драка произошла утром 20 августа в кафе «Галерея». Мужчина, имя которого неизвестно, начал провоцировать Драчева, но тот предложил выяснить отношения на ринге.

Друзья погибшего рассказали, что на Драчева напал не только тот, кто его провоцировал, но и еще несколько человек. При этом на записи с камеры наблюдения видна драка между двумя людьми.

Внимание. Это видео содержит сцены насилия.

Чемпиона мира по пауэрлифтингу Андрей Драчева убили возле хабаровского кафе ДВновости dvnovosti.ru

В сообщении Следственного комитета также говорится только об одном нападавшем, который скрылся с места преступления. Его личность установлена. Дело возбуждено по статье о причинении тяжкого вреда здоровья, что привело к смерти потерпевшего.