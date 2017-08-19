В Сургуте преступник ранил ножом восемь прохожих

СК РФ
08:26, 19 августа 2017
Надежный источник

В Сургуте утром 19 августа преступник с ножом ранил восемь человек на улице. 

Прибывшие на место полицейские убили нападавшего, сообщает СК. Ведомство сообщает об одном нападавшем; в группе «ВКонтакте» «Наш Сургут» пишут о двух нападавших в «куртках с черными капюшонами».

Пострадавшие доставлены в больницу с ранениями разной степени тяжести. Два человек находятся в тяжелом состоянии, пятеро — в состоянии средней степени тяжести, сообщает Znak.com со ссылкой на замглавы департамента здравоохранения ХМАО Владислава Нигматулина.

Новость дополняется.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство). 

СК РФ
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