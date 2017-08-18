Телеканал Life прекратит вещание

Телеканал Life, входящий в холдинг «Ньюс Медиа» Арама Габрелянова, 18 августа прекратит вещание, сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в холдинге. Издание FlashNord также утверждает, что канал будет закрыт, а все его сотрудники — уволены;

Ранее о том, что в Life готовится сокращение новостного вещания, писал РБК. При этом сам Габрелянов говорил, что закрытия канала не планируется, а речь идет о сокращении выпусков новостей.