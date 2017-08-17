В Москве снесли последний малый вокзал

На западе Москвы снесли павильон на платформе «Рабочий поселок» — последний в столице малый вокзал. Об этом сообщил активист «Архнадзора» Андрей Новичков.

На западе Москвы сегодня было снесено здание вокзала "Рабочий посёлок", который был заявлен под государственную охрану к... Опубликовано Андреем Новичковым 17 августа 2017 г.

Павильон был снесен для организации ускоренного движения электричек до станции «Одинцово». Конструкция не была включена в реестр объектов культурного наследия, но соответствующая заявка была на рассмотрении в департаменте мэрии.

Станция «Рабочий поселок» была построена в конце 1940-х годов и создавалась как ворота в Кунцево, повторяя местную архитектуру.