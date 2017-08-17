Умер автор кодировки KOI8-R Андрей Чернов

Знакомые Чернова сообщили , что последние несколько лет он тяжело болел и практически не выходил из дома.

Умер Андрей Ache Чернов, разработавший кодировку KOI8-R для букв русского алфавита. О смерти Чернова сообщил в фейсбуке медиаменеджер Демьян Кудрявцев, не став уточнять никаких подробностей произошедшего.

KOI8-R (код обмена информации, 8 бит, для русского алфавита) была создана в начале 1990-х годов. Андрей Чернов в тот момент сотрудничал с компанией «Демос» — первым российским интернет-провайдером и участвовал в создании сети «Релком».

KOI8 стала первой русской стандартизированной кодировкой в интернете и на протяжении многих лет широко использовалась для русского алфавита в Unix-совместимых операционных системах и электронной почте.

В кодировке KOI8 символы кириллического алфавита размещены в верхней части кодовой таблицы так, что их позиции соответствуют фонетическим аналогам в английском алфавите из нижней части таблиц. Таким образом, если убрать восьмой бит в каждом символе кириллического алфавита (7-битными символами, например, работают серверы электронной почты), то читаемость текста «в транслитерации» сохранится. При этом строчные кириллические буквы превратятся в заглавные латинские, а заглавные — в строчные.

Существуют несколько вариантов кодировки KOI8, в том числе для украинского и белорусского алфавитов, а также для некириллических алфавитов.