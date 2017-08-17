Украина объявила о начале вещания своих телеканалов на Крым

Украина начала в тестовом режиме вещание своих пяти каналов на Крым с телевышки в Чонгаре, Херсонская область. Об этом сообщил с фейсбуке член Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания Сергей Костинский.

#ПЕРЕМОГА З ЧОНГАРА ПОЧАЛАСЯ ТРАНСЛЯЦІЯ УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛІВ НА КРИМ В ТЕСТОВОМУ РЕЖИМІ На РТС Чонгар (Херсонська область) в тестовому режимі включено цифрове телебачення. Юрій Стець Юрій Артеменко Андрій Гордєєв На територію Північного Криму в стандарті DVB-T2 транслюються: UA:Крим (Суспільне мовлення, НСТУ) 5 канал Телеканал ICTV (StarLightMedia) Чорноморська телерадіокомпанія Прямий канал (в минулому - Тоніс) З 1 вересня мультиплекс почне працювати в стандартному режимі, з потужністю 0,3 кВт. З 1 листопада - з потужністю 1 кВт. Про це щойно поінформував Петро Семерей, директор компанії "Телемережі України", яка побудувала чонгарську вежу та виступає оператором телекомунікацій. PS Прошу земляків, які проживають в Яни Капу (Красноперекопськ), Джанкої, Красноперекопському та Джанкойському районах, спрямовувати свої цифрові антени на Чонгар, ловити сигнал та фіксувати українське мовлення на відео. Зі своєї сторони готуємося до створення ще одного мультиплекса, в який увійдуть ще 5 українських телеканалів. Нагадую, розвиток мовлення в зоні проведення АТО і на територію Криму здійснюється в рамках роботи Комісії з питань забезпечення стабільного функціонування системи національного телебачення і радіомовлення при Міністерство інформаційної політики України. #КримЦеУкраїна, #НацРада, #МінСтець, #ХОДА, #НСТУ, #Прямий, #5Канал, #ЧТРК, #ICTV, #НаціональнаРада, #МІП Опубликовано Сергій Костинським 16 августа 2017 г.

С 1 сентября мощность передатчиков будет увеличена до 0,3 кВт, а с 1 ноября — до 1 кВт, что позволит улучшить качество и увеличить дальность приема, сообщил Костинский. В будущем, добавил он, число доступных в Крыму украинских телеканалов увеличится в два раза.

Заместитель министра внутренней политики, информации и связи республики Крым Максим Яковлев сообщил РБК, что на полуострове готовы к очередной попытке начать трансляцию украинских телеканалов на территорию Крыма.

«Со стороны сопредельного государства строится сеть телерадиовещательных средств для намеренной трансляции контента на территорию Крыма. Мы в свою очередь отвечаем на это направленным излучением своих каналов», — сказал он.

Министр внутренней политики, информации и связи республики Дмитрий Полонский, в свою очередь, заявил РИА Новости, что «крымчане вот уже несколько лет не смотрят украинского телевидения». «Это не телевидение, а бездарная помойка», — сказал министр.

Кроме Крыма, написал Сергей Костинский, Украина до конца августа планирует начать трансляцию своих телеканалов и радиостанций на территории в Донецкой и Луганской областях, находящиеся под контролем сепаратистов. Трансляция будет вестись с башни, построенной у «линии разграничения» в селе Бахмутовка.