«Ростех» потратит 800 миллионов рублей на кибербезопасность
«Ростех» до конца 2017 года планирует потратить на защиту своих оборонных предприятий от кибератак 800 миллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.
Эти средства, в числе прочего, планируется потратить на подключение предприятий холдинга «Вертолеты России» к единому центру обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, созданному «Ростехом», а также на «обеспечения компаний госкорпорации средствами защиты информации».
В госкорпорации подчеркнули, что «затраты на обеспечение информбезопасности с каждым годом будут только расти». «Такой тренд есть и по стране, и по рынку в целом», — сказали представители «Ростеха».
800 млн руб. в год на информационную безопасность госкорпорации — относительно небольшая сумма, считает руководитель аналитического центра Zecurtion Владимир Ульянов. «В среднем РЖД тратит около 20 млрд в год на IT, примерно 10% бюджета (около 2 млрд руб.) выделяется на информационную безопасность. Примерно столько же тратит и ЦБ», — отметил эксперт.