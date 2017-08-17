«Ростех» потратит 800 миллионов рублей на кибербезопасность

«Ростех» до конца 2017 года планирует потратить на защиту своих оборонных предприятий от кибератак 800 миллионов рублей, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу госкорпорации.

Эти средства, в числе прочего, планируется потратить на подключение предприятий холдинга «Вертолеты России» к единому центру обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак, созданному «Ростехом», а также на «обеспечения компаний госкорпорации средствами защиты информации».

В госкорпорации подчеркнули, что «затраты на обеспечение информбезопасности с каждым годом будут только расти». «Такой тренд есть и по стране, и по рынку в целом», — сказали представители «Ростеха».