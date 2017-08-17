Роспотребнадзор предупредил об опасности бубонной чумы в США. Там заболели три человека
Роспотребнадзор опубликовал на своем сайте предупреждение о распространении бубонной чумы в США.
Как говорится на сайте ведомства, власти Аризоны зафиксировали случаи гибели диких собак, а в штате Нью-Мексико выявлены 22 случая бубонной чумы у белок и 3 случая заболевания у людей.
В ведомстве просят учитывать эти сведения при планировании поездок.
Как пишет The New York Times, в Нью-Мексико действительно в июне 2017 года зафиксировали три случая заболевания бубонной чумой. Всех заболевших поместили на несколько дней в больницу, после чего они были отпущены. Опасности для их жизни заболевание не представляло.
В Нью-Мексико ежегодно фиксируется несколько случаев заболевания бубонной чумой. В большистве случаев болезнь удается успешно вылечить. Последняя смерть от чумы была зафиксирована в этом штате в 2015 году.
Бубонная чума до сих пор распространена по всему миру, встречаются случаи заражения и в России. Так, в 2016 году распространение этой болезни было выявлено на Алтае.
Бубонная чума не представляет опасности для жизни в случае раннего выявления и лечения. В запущенных случаях болезни смертность может достигать 60 процентов.