Путин помиловал бывшего директора шахты «Ульяновская». Ему дали шесть лет за аварию со 110 погибшими
Президент России Владимир Путин принял решение о помиловании бывшего директора шахты «Ульяновская» Андрея Функа. Он был приговорен в 2015 году к 6 годам колонии общего режима за нарушение техники безопасности, которое привело к взрыву на шахте.
В тексте указа говорится, что решение о помиловании было принято, исходя из соображений гуманности.
Авария на шахте «Ульяновская» в Кемеровской области произошла 19 марта 2007 года. Причиной взрыва стал выброс метана. Погибли 110 человек, в том числе почти все руководство шахты.
Функ в момент взрыва находился в отпуске. Его осудили только в 2015 году вместе с другими ответственными за безопасность в шахте.
Как установило следствие, в шахте было повышенное содержание метана в воздухе из-за неработающих датчиков. Взрыв спровоцировала искра в кабеле