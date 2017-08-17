Путин помиловал бывшего директора шахты «Ульяновская». Ему дали шесть лет за аварию со 110 погибшими

Президент России Владимир Путин принял решение о помиловании бывшего директора шахты «Ульяновская» Андрея Функа. Он был приговорен в 2015 году к 6 годам колонии общего режима за нарушение техники безопасности, которое привело к взрыву на шахте.

В тексте указа говорится, что решение о помиловании было принято, исходя из соображений гуманности.