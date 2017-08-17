Google купила белорусский стартап AIMatter. Его создали бывшие топ-менеджеры Mail.Ru

TUT.BY
09:56, 17 августа 2017
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Компания Google приобрела белорусский стартап Aimatter, созданный бывшими топ-менеджерами Mail.Ru Юрием Гурским и Юрием Мельничеком. О сделке Гурский и Мельничек рассказали в интервью TUT.BY.

Создатели AIMatter не стали раскрывать финансовые детали соглашения, указав лишь, что речь идет именно о покупке компании (acquisition), а не сделке ради приобретения сотрудников (acqui-hiring).

AIMatter, рассказали ее создатели, занимается технологией распознавания и обработки изображения, а также работает над запуском нейросетей на мобильных устройствах.

В частности, AIMatter, в 2016 году запустила приложение Fabby, которое при помощи нейросети распознает и заменяет фон на снимках. Позже появилось Fabby Look, позволяющее менять цвет волос.

Насколько я знаю, это первый случай, когда IT-компания уровня Google покупает компанию из Беларуси, а не интеллектуальную собственность или аффилированную компанию в другой юрисдикции.

TUT.BY
Белорусский IT-предприниматель Юрий Гурский ранее участвовал, в числе прочего, в создании приложений MSQRD и Prisma. MSQRD, распознающее на видео лица и накладывающее на них анимированные маски, в 2016 году было продано Facebook.
Гурский с февраля по июль 2016 года занимал пост вице-президента Mail.ru. Он, как писали «Ведомости» со ссылкой на источники, был уволен из-за работы на сторонний проект — приложение Prisma.
Юрий Мельничек — сооснователь Maps.me, которую Mail.ru Group приобрела в ноябре 2014 года. После продажи компании Мельничек некоторое время возглавлял подразделение карт в Mail.ru, но покинул компанию, чтобы заняться новыми собственными проектами.
В создании AIMatter также участвовали Матвей Жданович и Андрей Кулик, ранее работавшие в Google. Кулик занимает пост гендиректора AIMatter.

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