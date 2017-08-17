Google купила белорусский стартап AIMatter. Его создали бывшие топ-менеджеры Mail.Ru

Компания Google приобрела белорусский стартап Aimatter, созданный бывшими топ-менеджерами Mail.Ru Юрием Гурским и Юрием Мельничеком. О сделке Гурский и Мельничек рассказали в интервью TUT.BY.

Создатели AIMatter не стали раскрывать финансовые детали соглашения, указав лишь, что речь идет именно о покупке компании (acquisition), а не сделке ради приобретения сотрудников (acqui-hiring).

AIMatter, рассказали ее создатели, занимается технологией распознавания и обработки изображения, а также работает над запуском нейросетей на мобильных устройствах.

В частности, AIMatter, в 2016 году запустила приложение Fabby, которое при помощи нейросети распознает и заменяет фон на снимках. Позже появилось Fabby Look, позволяющее менять цвет волос.