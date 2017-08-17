Арестованы руководители президентского авиаотряда «Россия»

Двое членов руководства авиационного отряда «Россия», подчиняющегося управлению делами президента, взяты под стражу. Заместителя гендиректора «России» Андрея Тюрина и начальника производства авиационно-технической базы отряда Александра Рейхтмана обвиняют в хищении бюджетных средств.

Члены руководства «России», пишет «Коммерсант», были арестованы еще 13 июля, однако известно об этом стало лишь 16 августа, когда Мосгорсуд рассматривал апелляцию на избранную Рейхтману меру пресечения. Апелляция была отклонена.

По данным «Коммерсанта», следствие считает, что Рейхтман и Тюрин вместо того, чтобы приобрести по программе импортозамещения произведенную в России мобильную установку проверки гидросистем самолетов, купили аналогичное оборудование из Нидерландов. При этом, по версии СК, оно обошлось «России» на 32 миллиона дороже, чем отечественный аналог. Следствие предполагает, что часть переплаченных средств руководители «России» получили в виде «отката».

Кроме членов руководства «России» фигурантами дела, возбужденного по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), являются гендиректор ООО «Аэро-СНО» Владимир Михалевский и учредитель компании Евгений Ворновицкий. Оборудование для «России» приобреталось у этой компании.

По данным адвокатов, Рейхтман и Тюрин своей вины не признают. Крупных сумм денег во время обысков у них найдено не было.