В Узбекистане отменили выездные визы

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об отмене оформления разрешительных стикеров для выезда за границу. Этим же указом в Узбекистане вводятся биометрические загранпаспорта.

Нововведение вступит в силу с 2019 года.

В указе сказано, что оформление стикера, разрешающего выезд за границу, «является определенным сдерживающим фактором для свободного передвижения граждан Республики Узбекистан».

Введение загранпаспорта, в свою очередь, должно создать «благоприятные условия для населения» и исключить «бюрократическую составляющую и факты проявления коррупции» при оформлении выездных документов.