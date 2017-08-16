В Узбекистане отменили выездные визы
Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал указ об отмене оформления разрешительных стикеров для выезда за границу. Этим же указом в Узбекистане вводятся биометрические загранпаспорта.
Нововведение вступит в силу с 2019 года.
В указе сказано, что оформление стикера, разрешающего выезд за границу, «является определенным сдерживающим фактором для свободного передвижения граждан Республики Узбекистан».
Введение загранпаспорта, в свою очередь, должно создать «благоприятные условия для населения» и исключить «бюрократическую составляющую и факты проявления коррупции» при оформлении выездных документов.
Узбекистан — единственная страна бывшего СССР, в которой сохранилась практика выдачи разрешений на выезд за границу. Для выезда в страны, с которыми у Узбекистана есть визовый режим, необходим разрешительный стикер, действующий два года.
Законодательство Узбекистана позволяет запрещать гражданам выезжать за границу на основании «информации, указывающей на нецелесообразность выезда». Как пишет агентство «Фергана», власти этой страны нередко отказывают в выездных визах «правозащитникам, журналистам и даже некоторым деятелям искусства».
При этом граждане Узбекистана имеют право въезжать по внутреннему биометрическому паспорту без получения стикера в Россию, Украину, Белоруссию, Грузию, Азербайджан, Армению, Киргизию и Казахстан.