В Новосибирске назвали «досужими разговорами» новость о передаче озера Казахстану. В ФСБ сказали, что озеро усохло

Обновление. В пограничном управлении ФСБ повторно объяснили, что в ходе демаркации выяснилось: озеро усохло настолько, что теперь граница проходит по его восточной границе. Следовательно, все озеро оказалось в Казахстане.

Замглавы законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов заявил, что сообщения о передаче озера Сладкое Казахстану не имеют под собой оснований. «Это не более чем досужие разговоры», — сказал он в беседе с «Коммерсантом».

Сообщение на сайте местной администрации о том, что озеро передано соседнему государству, Панферов объяснил тем, что там хотели рекомендовать «жителям на время воздержаться от посещения территории, где проводятся мероприятия по демаркации госграницы».

Панферов никак не прокомментировал то, что новость местной администрации подтвердили в региональном пограничном управлении ФСБ. Там сказали, что демаркация границы ведется с 2005 года и сейчас проходит в Купинском районе. «Никто из местных жителей не возмущался. Прошли сходы граждан, и всех предупредили», — заявили в ФСБ.

При этом сама новость о передаче озера удалена с сайта администрации Купинского района (доступно в кэше). В посольстве Казахстана также заверили, что пока граница между двумя странами проходит через озеро в соотношении 70:30 (в пользу Казахстана).