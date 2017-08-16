Умерла актриса Вера Глаголева
12:53, 16 августа 2017
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Актриса Вера Глаголева умерла в возрасте 61 года. О смерти Глаголевой сообщила актриса Лариса Гузеева.
По данным источника «МК», близкого к семье Глаголевой, у актрисы было онкологическое заболевание. Глаголева, добавил он, умерла в США.
Вера Глаголева родилась в 1956 году. Первую роль в кино Глаголева сыграла в 1975 году в фильме «На край света» режиссера Родиона Нахапетова.
Всего Глаголева снялась почти в 50 фильмах, включая: «Не стреляйте в белых лебедей», «Торпедоносцы», «Выйти замуж за капитана», «Воскресный папа», «Сошедшие с небес», «Бедная Саша» и «Женщин обижать не рекомендуется».
В 2000-х годах Глаголева, в числе прочего, сыграла в мини-сериале «Наследницы» и сериале «Обручальное кольцо».
Глаголева также сняла шесть фильмов в качестве режиссера, а также была сценаристом и продюсером.