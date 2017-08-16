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Парламент Ливана отменил закон, позволявший насильникам вместо тюрьмы жениться на своих жертвах

The Associated Press
16:50, 16 августа 2017
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Парламент Ливана 16 августа отменил 522-ю статью уголовного кодекса, которая освобождала от наказания насильников, женившихся на своих жертвах.

Отмене закона предшествовала общественная кампания, которая продолжалась несколько лет. В декабре 2016 года за отмену 522-й статьи высказался парламентский комитет по юстиции.

При этом, как указывает «Би-би-си» со ссылкой на местных активистов, закон продолжает действовать для случаев, когда мужчина соблазнил девушку в возрасте 15-18 лет, пообещав ей жениться.

В 2017 году аналогичные законы отменили в Тунисе и Иордании, отмечает The Guardian.

На Ближнем Востоке консервативные люди, выступающие в поддержку таких законов, считают, что брак спасает честь изнасилованной женщины и ее семьи (англ. яз.). 

The Associated Press
Статьи, аналогичные 522-й статье УК Ливана, действуют в ряде стран Ближнего Востока и Северной Африки, в том числе в Ираке, Сирии, Ливии и Алжире. В некоторых странах Западной Европы, в том числе Франции и Италии, такие законы были отменены лишь в последней четверти XX века.
В России вступление в брак освобождает от ответственности совершеннолетних, которые впервые вступили в половую связь с подростками младше 16 лет.
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