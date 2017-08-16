Парламент Ливана отменил закон, позволявший насильникам вместо тюрьмы жениться на своих жертвах

Парламент Ливана 16 августа отменил 522-ю статью уголовного кодекса, которая освобождала от наказания насильников, женившихся на своих жертвах.

Отмене закона предшествовала общественная кампания, которая продолжалась несколько лет. В декабре 2016 года за отмену 522-й статьи высказался парламентский комитет по юстиции.

При этом, как указывает «Би-би-си» со ссылкой на местных активистов, закон продолжает действовать для случаев, когда мужчина соблазнил девушку в возрасте 15-18 лет, пообещав ей жениться.

В 2017 году аналогичные законы отменили в Тунисе и Иордании, отмечает The Guardian.