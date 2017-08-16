Дэниел Крейг сыграет Джеймса Бонда в новом фильме

Дэниел Крейг подтвердил, что появится в роли Джеймса Бонда в очередном фильме об «агенте 007».

В программе Late Show Крейг, отвечая на вопрос ведущего Стивена Кольбера, правда ли, что он вернется на экраны в роли Джеймса Бонда, сказал: «Да».

Крейг рассказал, что несколько месяцев обдумывал решение вновь сыграть Джеймса Бонда перед тем, как согласиться. «Я всегда хотел этого, но мне нужен был перерыв», — пояснил он.

Актер также сообщил, что планирует сняться только еще в одном фильме о Джеймсе Бонде. «Я хочу уйти [из киносериала об „агенте 007“] на взлете», — пояснил он.

Ранее со ссылкой на неофициальные источники неоднократно сообщалось, что Крейг вернется к роли Джеймса Бонда. Однако сам актер эту информацию до выступления в Late Show не подтверждал.

В частности за день до появления в программе Кольберта Крейг в интервью радиостанции Magic 106.7 говорил, что пока не определился, будет ли он участвовать в новом фильме о Бонде.