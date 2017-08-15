В центре Москвы произошел пожар в жилом доме

Обновление: В 13:33 мск пожар в доме на Земляном валу, 65, был локализован, сообщило МЧС Москвы в своем твитере. К 14:00 мск, по данным ТАСС, возгорание было ликвидировано. Площадь пожара составила 30 квадратных метров. Из горевшего здания были эвакуированы три человека.

На Земляном валу в центре Москвы произошел пожар в пятиэтажном жилом доме, сообщил ТАСС источник в экстренных службах города.

«На третьем этаже <…> наблюдается открытое горение. На верхних этажах люди просят о помощи», — сказал собеседник агентства, добавив, что принимаются меры для спасения и эвакуации людей.

По словам источника, существует угроза распространения огня на соседние дома.

В пресс-службе МЧС сообщили агентству «Москва», что пожар произошел в доме по адресу: Земляной вал, 65. По предварительным данным, очаг возгорания находится в одной из квартир на третьем этаже.