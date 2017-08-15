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В Санкт-Петербурге завели уголовное дело о нападении на участников ЛГБТ-акции

Фонтанка.ру
13:25, 15 августа 2017
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Полиция в Санкт-Петербурге возбудила уголовное дело по статье «побои» по факту нападения на участников ЛГБТ-акции, которая прошла 12 августа.

Дело заведено в отношении неустановленных лиц. Полиция располагает показаниями нескольких пострадавших и данными об их медицинских обследованиях. К

Как сообщили «Фонтанке» в Центральном УМВД 15 августа, дело возбуждено по ч.2 ст. 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). В полиции есть несколько заявлений от пострадавших, а также телефонограммы из стационаров, куда те обратились после нападения.

Фонтанка.ру
12 августа на Марсовом поле в Санкт-Петербурге прошла акция за права ЛГБТ в формате митинга и серии одиночных пикетов. Во время акции распылили газовые баллончики, химические травмы получили около 15 человек, в том числе и журналисты, освещавшие мероприятие.
По данным «Росбалта», на акцию пришли члены «Национально-освободительного движения», но полиция встала между ними и ЛГБТ-активистами, чтобы не допустить столкновений.
Точный сведений о личностях нападавших нет. «Фонтанка» утверждает, что нападавших было девять человек, и что изданию известны имена как минимум двух из них.
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