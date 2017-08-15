В Санкт-Петербурге завели уголовное дело о нападении на участников ЛГБТ-акции

Как сообщили «Фонтанке» в Центральном УМВД 15 августа, дело возбуждено по ч.2 ст. 116 УК РФ (побои или иные насильственные действия, причинившие физическую боль, совершенные из хулиганских побуждений, а равно по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды). В полиции есть несколько заявлений от пострадавших, а также телефонограммы из стационаров, куда те обратились после нападения.