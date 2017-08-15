В Красноярске умер задержанный, избитый в отделении полиции. Он нажимал на кнопки аппарата для дактилоскопии

В Красноярске сотрудники полиции избили задержанного за административное правонарушение. Позже он скончался.

На видео, опубликованном «НГС.Новости», показано, что избивать задержанного полицейские стали после того, как он самовольно подошел к аппарату для дактилоскопии и стал нажимать кнопки. Полицейский несколько раз ударил задержанного головой об аппарат для дактилоскопии, затем, когда тот упал на пол, избил ногами.

Избиение полицейским НГС Красноярск

Позже задержанный скончался. Представители следственного управления СК по региону подчеркнули, что смерть, как показала проверка, с избиением не связана. Задержанный, по данным СК, злоупотреблял спиртными напитками, а в отделение полиции был доставлен в состоянии алкогольного опьянения и с симптомами переохлаждения.

По факту происшествия возбуждено дело по статье ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Сотрудник полиции, напавший на задержанного, уволен из правоохранительных органов. Его также привлекли к дисциплинарной ответственности.

По данным «НГС.Новости», об избиении задержанного в отделении стало известно от службы собственной безопасности полиции. Сам задержанный, подчеркнули собеседники издания в правоохранительных органах, «не жаловался».