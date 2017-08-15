В Балашихе мужчина убил женщину, которая пришла выселять его из квартиры с приставами

В подмосковной Балашихе местный житель убил женщину, которая вместе с судебными приставами пришла выселить его из квартиры.

По информации источника «Интерфакса», мужчина долго не открывал дверь, и приставы ушли, чтобы вызвать полицию. В этот момент он вышел из квартиры и убил женщину. По данным СК, он ударил ее ножом в шею.

Убийца был задержан, сообщили в МВД. Возбуждено уголовное дело по статье «убийство» (часть 1 статьи 105 УК РФ).

Телеканал «360» сообщает, что погибшую звали Елена Зубова; в публикации она названа «многодетной матерью с ДЦП». По данным «360», она была формальным владельцем нескольких квартир, которые, по утверждению бывших собственников, достались ей в результате аферы.

В мае телеканал снял про Зубову сюжет, в котором два человека рассказали, как по объявлению взяли деньги в долг под залог квартиры, однако «договор о займе на самом деле был договором купли-продажи»; покупателем в обоих случаях оказалась Елена Зубова. Всего, как сообщал телеканал, Зубовой принадлежали четыре квартиры и доли в еще десяти.

В феврале телеканал «Мир 24» также сообщал о Елене Зубовой. В публикации ситуация описывалась иначе: сообщалось, что Зубова, найдя по объявлению риэлтора, купила по ценам ниже рыночных три квартиры, в том числе одну в Балашихе, но стала жертвой аферы — «риэлтор испарился», а бывшие владельцы «заняли оборону».