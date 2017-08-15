Россия отдала Казахстану часть озера в Новосибирской области

После демаркации границы Россия полностью передала Казахстану озеро Сладкое, расположенное рядом с деревней Покровка в Купинском районе Новосибирской области. До 10 августа граница проходила через озеро.

В администрации Купинского района отметили, что в период сезона охоты это озеро часто посещают как местные жители, так и приезжие из Новосибирской и Омской областей.

При этом глава администрации Владимир Шубников заявил, что рыбы в озере нет и экономическую деятельность «эта демаркация не затрагивает». «Озеро Сладкое — это полуозеро-полуболото, совершенно бесполезное», — заявил Шубников.

Судя по данным Google Maps, площадь поверхности озера составляет 45 гектаров. На территории России раньше находились 14 гектаров из них.