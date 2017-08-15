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РБК: половину налоговых поступлений в бюджет России обеспечивают 50 компаний

РБК
07:29, 15 августа 2017
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Почти половину налоговых поступлений в российский бюджет в 2016 году обеспечили 50 компаний, подсчитало РБК в рамках исследования «Крупнейшие налогоплательщики России».

Семь из десяти крупнейших компаний-налогоплательщиков в России представляют топливно-энергетический комплекс.

Абсолютным лидером по налоговым отчислениям стала «Роснефть» с 1,36 триллиона рублей. На втором месте расположился «Газпром» с 1,17 триллиона рублей, третьим по налоговым отчислениям за 2016 год стал «Лукойл» — 565 миллиардов рублей.

Среди пятидесяти крупнейших компаний-налогоплательщиков в РФ десять работают в сфере металлургии и добычи полезных ископаемых, еще восемь компаний представляют финансовый сектор. Вклад этих компаний в налоговые поступления бюджета, отмечает издание, значительно ниже, чем у представителей ТЭК — всего 5,2 и 6,3 процента от общих налоговых выплат, сделанных участниками топ-50.

В десятку крупнейших налогоплательщиков также попали по одной компании из таких отраслей, как финансы, транспорт и энергетика.

РБК
Данные о налоговых выплатах, приведенные в исследовании РБК, не учитывают взносы компаний в Пенсионный фонд, на соцстрахование, а также налоги на доходы физических лиц (НДФЛ).
В общей сложности налоговые поступления в консолидированный бюджет России (без соцналогов и НДФЛ) в 2016 году составили 11,4 триллиона рублей.
Скорректированный в ноябре бюджет на 2016 год предусматривал доходы в 13,4 триллиона рублей при расходах в 16,4 триллиона рублей.
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