РБК: половину налоговых поступлений в бюджет России обеспечивают 50 компаний

Почти половину налоговых поступлений в российский бюджет в 2016 году обеспечили 50 компаний, подсчитало РБК в рамках исследования «Крупнейшие налогоплательщики России».

Семь из десяти крупнейших компаний-налогоплательщиков в России представляют топливно-энергетический комплекс.

Абсолютным лидером по налоговым отчислениям стала «Роснефть» с 1,36 триллиона рублей. На втором месте расположился «Газпром» с 1,17 триллиона рублей, третьим по налоговым отчислениям за 2016 год стал «Лукойл» — 565 миллиардов рублей.

Среди пятидесяти крупнейших компаний-налогоплательщиков в РФ десять работают в сфере металлургии и добычи полезных ископаемых, еще восемь компаний представляют финансовый сектор. Вклад этих компаний в налоговые поступления бюджета, отмечает издание, значительно ниже, чем у представителей ТЭК — всего 5,2 и 6,3 процента от общих налоговых выплат, сделанных участниками топ-50.