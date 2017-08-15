Производитель Sukhoi Superjet заявил о снижении надежности самолета

Эксплуатационная надежность самолета SSJ-100 за год снизилась. Такие данные, сообщает РБК, были получены по итогам исследования, проведенного производителем SSJ-100 «Гражданскими самолетами Сухого» совместно c компанией Alenia Aermacchi, участвовавшей в разработке лайнера.

Исследование, результаты которого есть в распоряжении РБК, проводилось с ​1 апреля 2016 года до 31 марта 2017 года.

Количество эксплуатируемых самолетов за время проведения исследования выросло с 66 до 94, средний показатель эксплуатационной надежности составил 97,3 процента. В течение года он снизился средневзвешенно на 0,25 процентных пункта.

Чаще всего у SSJ-100 отказывали пилотажно-навигационное оборудование, бытовое и аварийно-спасательное оборудование и система кондиционирования.

Главный редактор портала Avia.ru Роман Гусаров предположил, что снижение эксплуатационной надежности SSJ-100 может быть связано с тем, что производитель не может поддерживать этот показатель на прежнем уровне при увеличении количества эксплуатируемых самолетов.

При этом Гусаров, а также другой опрошенный РБК эксперт — главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий, отметили, что между показателем эксплуатационной надежности и безопасностью полетов для пассажиров прямой связи нет.

При оценке эксплуатационной надежности, напомнили они, учитываются как серьезные неисправности, так и мелкие поломки, не влияющие на безопасность.

Представители «Гражданских самолетов Сухого» и Alenia Aermacchi комментировать результаты исследования отказались.