Закрыто уголовное дело в отношении главы метро Санкт-Петербурга
Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении главы ГУП «Петербургский метрополитен» Владимира Гарюгина, пишет «Коммерсант».
Уголовное дело, рассказал изданию адвокат Гарюгина Владимир Львов, было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.
Дело, фигурантом которого были Гарюгин и несколько его подчиненных, возбудили в начале 2015 года. Их подозревали в злоупотреблением полномочиями при заключении инвестиционного договора на строительство комплекса наземного вестибюля станции метро «Адмиралтейская». Сумма ущерба оценивалась более чем в 466 миллионов рублей.
Дело расследовалось более двух с половиной лет, однако обвинения главе метро Петербурга так и не были предъявлены.
«Мы ждали этого решения два с половиной года. Следствие долго думало, как преодолеть законную силу постановлений арбитражных судов, но так и не смогло найти такой возможности», — заявил «Ъ» господин Львов. Это дает господину Гарюгину право обратиться в суд за реабилитацией и компенсацией за незаконное уголовное преследование.