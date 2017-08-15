Закрыто уголовное дело в отношении главы метро Санкт-Петербурга

Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении главы ГУП «Петербургский метрополитен» Владимира Гарюгина, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело, рассказал изданию адвокат Гарюгина Владимир Львов, было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Дело, фигурантом которого были Гарюгин и несколько его подчиненных, возбудили в начале 2015 года. Их подозревали в злоупотреблением полномочиями при заключении инвестиционного договора на строительство комплекса наземного вестибюля станции метро «Адмиралтейская». Сумма ущерба оценивалась более чем в 466 миллионов рублей.

Дело расследовалось более двух с половиной лет, однако обвинения главе метро Петербурга так и не были предъявлены.