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Закрыто уголовное дело в отношении главы метро Санкт-Петербурга

Коммерсант
05:47, 15 августа 2017
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Следственный комитет России прекратил уголовное дело в отношении главы ГУП «Петербургский метрополитен» Владимира Гарюгина, пишет «Коммерсант».

Уголовное дело, рассказал изданию адвокат Гарюгина Владимир Львов, было закрыто в связи с отсутствием состава преступления.

Дело, фигурантом которого были Гарюгин и несколько его подчиненных, возбудили в начале 2015 года. Их подозревали в злоупотреблением полномочиями при заключении инвестиционного договора на строительство комплекса наземного вестибюля станции метро «Адмиралтейская». Сумма ущерба оценивалась более чем в 466 миллионов рублей.

Дело расследовалось более двух с половиной лет, однако обвинения главе метро Петербурга так и не были предъявлены.

«Мы ждали этого решения два с половиной года. Следствие долго думало, как преодолеть законную силу постановлений арбитражных судов, но так и не смогло найти такой возможности», — заявил «Ъ» господин Львов. Это дает господину Гарюгину право обратиться в суд за реабилитацией и компенсацией за незаконное уголовное преследование.

Коммерсант
Дело о злоупотреблении служебными полномочиями в отношении руководства метро Санкт-Петербурга было возбуждено после проверки, проведенной Контрольно-счетной палатой. Аудиторы, в частности, обнаружили нарушения при заключении контракта на строительство вестибюля метро «Адмиралтейская» с многоэтажными торгово-развлекательными комплексами.
Предполагалось, как писала «Фонтанка», что свайное основание под этим зданием будет сделано инвестором — ЗАО «Советник» бизнесмена Михаила Мирилашвили — за его средства, однако работы в итоге выполнил «Метрострой» при возведении наклонного хода станции. Стоимость работ, оплаченных из бюджета, превышала 466 миллионов рублей.
В рамках дела в офисе метро Санкт-Петербурга и дома у фигурантов, в том числе у Владимира Гарюгина, были проведены обыски.
Руководство метро оспорило выводы Контрольно-счетной палаты в арбитражном суде, который счел утверждения аудиторов «бездоказательными». Через четыре месяца после того, как арбитраж вынес такое решение, стало известно о прекращении уголовного дела в отношении руководства метро.
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