Нидерландская прокуратура отказалась по жалобе священника преследовать авторов порно, снятого в церкви

В Нидерландах прокуратура отказалась преследовать авторов порноролика, снятого в католической церкви в Тилбурге. Жалобу на создателей видео написал священник, служащий в храме.

«Мы считаем ролик оскорбительным и неуважительным, но мы посмотрели законы и не видим здесь преступления. Богохульство не влечет наказания, а незаконного проникновения на чужую территорию тут нет», — заявили в прокуратуре.

Представитель храма заявил журналистам, что удивлен решением ведомства. Он указал, в частности, что для проникновения в исповедальню авторам фильма понадобилось бы перелезть через ограду.

В церкви рассмотрят возможность подачи гражданского иска.