Нидерландская прокуратура отказалась по жалобе священника преследовать авторов порно, снятого в церкви
В Нидерландах прокуратура отказалась преследовать авторов порноролика, снятого в католической церкви в Тилбурге. Жалобу на создателей видео написал священник, служащий в храме.
«Мы считаем ролик оскорбительным и неуважительным, но мы посмотрели законы и не видим здесь преступления. Богохульство не влечет наказания, а незаконного проникновения на чужую территорию тут нет», — заявили в прокуратуре.
Представитель храма заявил журналистам, что удивлен решением ведомства. Он указал, в частности, что для проникновения в исповедальню авторам фильма понадобилось бы перелезть через ограду.
В церкви рассмотрят возможность подачи гражданского иска.
О том, что в церкви святого Иосифа в Тилбурге был снят порноролик, стало известно в январе 2017 года. Ролик распространялся компанией голландской порнозвезды Ким Холланд; позже она извинилась за его публикацию и сообщила, что его уже удалили. После этого в церкви прошла служба, во время которой пастор просил о прощения за то, что допустим десакрализацию храма.