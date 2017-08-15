На острове Мадейра при падении дерева погибли 12 человек и более 50 пострадали
На португальском острове Мадейра 12 человек погибли и более 50 пострадали в результате падения дерева 15 августа.
Десять человек погибли на месте, двое умерли в больнице и по дороге туда. Среди погибших — двое детей. Среди пострадавших есть иностранцы, предположительно — граждане Франции, Германии и Венгрии.
Дерево упало на площади на окраине города Фуншал, где собрались люди на праздник вознесения Девы Марии (в католичестве отмечается 15 августа). По предварительным данным, это был 200-летний дуб, передает «Би-би-си». Телеканал RTP сообщает, что местным властям неоднократно поступали жалобы на состояние дерева.
На Мадейре объявлен трехдневный траур.
Внимание! На видео изображено происшествие, которое привело к гибели людей.
Falling tree crushes Madeira festival-goers: 11 feared killed before street procession pic.twitter.com/oPVT6BxVWW— The Telegraph (@Telegraph) August 15, 2017