Билл Гейтс пожертвовал на благотворительность 4,6 миллиарда долларов

Основатель Microsoft Билл Гейтс сделал самое крупное за 17 лет пожертвование на благотворительность. Гейтс, как стало известно Bloomberg, отдал принадлежащие ему 65 миллионов акций Microsoft, стоимость которых составляет 4,6 миллиарда долларов.

Передача акций была оформлена 6 июня, следует из документов Комиссии по ценным бумагам и биржам США, обнародованным в понедельник, 14 августа.

Информация о том, кому были переданы акции, не раскрывается. Ранее основные пожертвования Гейтс делал в фонд, основанный им и его супругой Мелиндой.

После передачи 65 миллионов акций на благотворительные цели доля Гейтса в Microsoft, по подсчетам Bloomberg, сократилась до 1,3 процента.