Авиакомпания Air Berlin объявила о банкротстве

Федеральное правительство Германии предоставило Air Berlin кредит в 150 миллионов евро. Благодаря этим деньгам авиакомпания сможет продолжить выполнять полеты.

Авиакомпания Air Berlin объявила о финансовой несостоятельности. В ее заявлении говорится, что основной акционер — компания Etihad Airways — отказалась от дальнейшей финансовой поддержки Air Berlin.

Авиакомпания Air Berlin по объему пассажирских перевозок занимает второе место среди немецких компаний и седьмое — среди европейских. Она выполняет рейсы по 150 направлениям, включая Москву. Партнером Air Berlin в России является авиакомпания S7.

Air Berlin ежегодно перевозит около 30 миллионов пассажиров.

В течение нескольких последних лет Air Berlin терпит убытки. В 2016 году они составили около 780 миллионов евро, увеличившись за год почти вдвое. Продолжать полеты компании удавалось за счет финансовой помощи от Etihad Airways.