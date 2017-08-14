В Испании троих россиян задержали по подозрению в убийстве итальянца

В Испании задержаны трое россиян, которых подозревают в убийстве. Как заявили в полиции, граждане России на дискотеке в курортном городе Ллорет-де-Мар в ночь на 12 августа избили итальянца.

Прибывшие полицейские обнаружили его в критическом состоянии. В больнице пострадавший умер.

Нападавшие сбежали с места преступления. Их задержали позднее.

Имена подозреваемых не сообщаются. Известно, что им 20, 24 и 26 лет. Погибшему Николо Чьятти было 22 года.