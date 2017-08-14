В Испании троих россиян задержали по подозрению в убийстве итальянца
В Испании задержаны трое россиян, которых подозревают в убийстве. Как заявили в полиции, граждане России на дискотеке в курортном городе Ллорет-де-Мар в ночь на 12 августа избили итальянца.
Прибывшие полицейские обнаружили его в критическом состоянии. В больнице пострадавший умер.
Нападавшие сбежали с места преступления. Их задержали позднее.
Имена подозреваемых не сообщаются. Известно, что им 20, 24 и 26 лет. Погибшему Николо Чьятти было 22 года.
Niccolò Ciatti, il 22enne italiano ucciso in Spagna #NiccolòCiatti https://t.co/c4MHq0aRuI pic.twitter.com/XBiRGrEtlh— Tgcom24 (@MediasetTgcom24) August 13, 2017
На странице Николо Чьятти родственники и друзья выражают соболезнования. (итал. яз.)