В Испании троих россиян задержали по подозрению в убийстве итальянца

Corriere della Sera
05:15, 14 августа 2017
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В Испании задержаны трое россиян, которых подозревают в убийстве. Как заявили в полиции, граждане России на дискотеке в курортном городе Ллорет-де-Мар в ночь на 12 августа избили итальянца.

Прибывшие полицейские обнаружили его в критическом состоянии. В больнице пострадавший умер.

Нападавшие сбежали с места преступления. Их задержали позднее.

Имена подозреваемых не сообщаются. Известно, что им 20, 24 и 26 лет. Погибшему Николо Чьятти было 22 года.

На странице Николо Чьятти родственники и друзья выражают соболезнования. (итал. яз.)

Corriere della Sera
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