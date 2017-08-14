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ЦБ приготовился регулировать краудфандинг

Коммерсант
10:30, 14 августа 2017
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Центробанк подготовил «дорожную карту» для краудфандинга в России, предусматривающую разработку системы регулирования этого сегмента, включая кредитование гражданами друг друга (P2P), пишет «Коммерсант».

«Дорожная карта», с которой ознакомилось издание, в частности предусматривает тестирование площадок для краудфандинга, в том числе и работающих в P2P.

По данным участников рынка, в тестировании примут участие почти все крупные площадки, в том числе, Planeta.ru, Boomstarter.ru, «Альфа-поток», «Город денег», Loanberry и Finteca.

В рамках тестирования площадкам для краудфандинга надо будет соответствовать ряду установленных ЦБ критериев. В частности, им придется сформировать капитал в размере не менее 10 миллионов рублей, раскрыть бенефициаров с долями больше 10 процентов, провести анализ финансового состояния заемщиков и идентификацию инвесторов, а также разместить программное обеспечение на территории России.

Подвести итоги тестирования ЦБ планирует в июне 2018 года. В течение полугода после завершения эксперимента предполагается принять закон о краудфандинге.

«Плавный переход к регулированию этого сегмента планируется не ранее 2018 года», — сообщили изданию в пресс-службе ЦБ.

 «В настоящее время в Банке России идет подготовка к тестированию на ряде площадок, выразивших готовность добровольно принять на себя некоторую регуляторную нагрузку с целью последующей оценки ее влияния как на саму компанию, так и на рынок краудфандинга», — пояснили в пресс-службе ЦБ.

Коммерсант
В ноябре 2016 года ЦБ объявил о разработке концепции регулирования краудфандинга. Банк РФ предлагал определить краудфандинг как «механизм привлечения заемных средств либо коллективного финансирования компаний или проектов с использованием интернет-платформ».
Концепция предусматривает регулирование работы краудфандинговых площадок, сообщал тогда Банк России, а также установление требований к заемщикам, кредиторам и инвесторам, которые эти площадки используют.
В феврале 2017 года глава службы ЦБ по защите прав потребителей финансовых услуг и миноритарных акционеров Михаил Мамута заявил в эфире «России 24», что Банк России планирует в текущем году начать постепенный переход «к мягкому регулированию» краудфандинга.
Начальник отдела методологии и анализа рисков финансовой доступности ЦБ Юрий Божор, в свою очередь, сообщил в марте, что Банк России готов перейти к «жесткому регулированию» краудфандинга в случае его «бурного роста» или «формирования негативных практик».
Объем российского рынка краудфандинга ЦБ в марте 2017 года оценивал в 1-2 миллиарда рублей. По данным на 2014 год, в России кредитование физическими лицами друг друга занимало две трети рынка.
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