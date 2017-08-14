ЦБ приготовился регулировать краудфандинг

Центробанк подготовил «дорожную карту» для краудфандинга в России, предусматривающую разработку системы регулирования этого сегмента, включая кредитование гражданами друг друга (P2P), пишет «Коммерсант».

«Дорожная карта», с которой ознакомилось издание, в частности предусматривает тестирование площадок для краудфандинга, в том числе и работающих в P2P.

По данным участников рынка, в тестировании примут участие почти все крупные площадки, в том числе, Planeta.ru, Boomstarter.ru, «Альфа-поток», «Город денег», Loanberry и Finteca.

В рамках тестирования площадкам для краудфандинга надо будет соответствовать ряду установленных ЦБ критериев. В частности, им придется сформировать капитал в размере не менее 10 миллионов рублей, раскрыть бенефициаров с долями больше 10 процентов, провести анализ финансового состояния заемщиков и идентификацию инвесторов, а также разместить программное обеспечение на территории России.

Подвести итоги тестирования ЦБ планирует в июне 2018 года. В течение полугода после завершения эксперимента предполагается принять закон о краудфандинге.

«Плавный переход к регулированию этого сегмента планируется не ранее 2018 года», — сообщили изданию в пресс-службе ЦБ.