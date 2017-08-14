Российское издательство вырезало ЛГБТ-сцену из американского романа для подростков. Автор пригрозила расторжением контракта

В издательстве «Росмэн» «Ведомостям» пояснили, что отредактировали лишь одну сцену во второй книге Shades of Magic. Как заявила представитель издательства Наталья Бровчук, это было сделано, чтобы не нарушить закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. «Романтическую линию в целом мы, конечно, сохранили», — заявили Бровчук. По ее словам, о редактуре уведомили литературного агента Виктории Шваб.

Американская писательница Виктория Шваб рассказала в твиттере, что издательство «Росмэн» удалило из русского перевода ее книг любовную линию с участием ЛГБТ-персонажей.

Шваб написала в эти выходные, что выяснила, что речь идет только об одной сцене, но это ничего не меняет: «Я никогда бы не согласилась на редактирование сцены. Лучше бы они вообще не публиковали книгу». Она подтверждает намерение разорвать контакт с «Росмэном» и рассчитывает заключить контракт с другим российским издательством, к примеру «Эксмо».

Виктория Шваб пишет романы в жанре фентези. Серия Shades of Magic («Оттенки магии») выходит с 2013 года и нацелена на подростковую аудиторию.

В издательстве «Росмэн» вышли две первые книги серии: «Темный оттенок магии» и «Тени сгущаются». Обе были опубликованы в 2017 году.

Как сообщили в «Росмэн», в третьей книге серии роман между ЛГБТ-героями становится одним из основных сюжетов. В связи с этим издательство рассматривает два варианта выпуска книги: в запечатанном виде с пометкой 18+, либо в отредактированном виде.

Закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних был принят в 2013 году. В 2017-м Европейский суд по правам человека признал его дискриминационным. В 2014 году в рамках этого закона проверяли книгу Веры Тименчик «Семья у нас и у других», которая была издана в рамках «детского проекта» Людмилы Улицкой.