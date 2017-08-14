Российское издательство вырезало ЛГБТ-сцену из американского романа для подростков. Автор пригрозила расторжением контракта
Американская писательница Виктория Шваб рассказала в твиттере, что издательство «Росмэн» удалило из русского перевода ее книг любовную линию с участием ЛГБТ-персонажей.
Шваб написала об этом в твиттере 9 августа.
The Russian edition of Shades of Magic has been my favorite. This week I learned that they redacted the entire queer plot w/out permission.— Victoria/V.E. Schwab (@veschwab) August 9, 2017
В последующих твитах Шваб писала, что «ошеломлена» решением издательства. «Видимо, моим единственным вариантом остается разрыв контракта», — резюмировала писательница.
В издательстве «Росмэн» «Ведомостям» пояснили, что отредактировали лишь одну сцену во второй книге Shades of Magic. Как заявила представитель издательства Наталья Бровчук, это было сделано, чтобы не нарушить закон о запрете пропаганды гомосексуализма среди несовершеннолетних. «Романтическую линию в целом мы, конечно, сохранили», — заявили Бровчук. По ее словам, о редактуре уведомили литературного агента Виктории Шваб.
Шваб написала в эти выходные, что выяснила, что речь идет только об одной сцене, но это ничего не меняет: «Я никогда бы не согласилась на редактирование сцены. Лучше бы они вообще не публиковали книгу». Она подтверждает намерение разорвать контакт с «Росмэном» и рассчитывает заключить контракт с другим российским издательством, к примеру «Эксмо».