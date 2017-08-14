Россия отказалась предоставить убежище активисту «Антимайдана», который проходит на Украине по «делу 2 мая»

Российские власти отказались предоставить политическое убежище активисту «Антимайдана» Владиславу Ильницкому, бежавшему с Украины. Об этом пишет политолог Владимир Корнилов. Официального подтверждения этой информации нет.

По словам Корнилова, перед очередным заседанием суда по делу о беспорядках 2 мая 2014 года в Одессе Ильницкий через третью страну выехал в Россию. «В Домодедово он сразу заявил, что просит политическое убежище и предъявил кипу решений „суда“, распечатанные материалы об этом „судилище“, сведения об угрозах в свой адрес», — пишет политолог.

После этого Ильницкого «более суток» держали в изоляторе, а потом отказались пускать в Россию. Затем активист вернулся в неназванную третью страну, откуда его, по словам Корнилова, «запросто передадут на расправу» обратно на Украину.

Украинская полиция, в свою очередь, заявила, что проверит сообщения о попытке Ильницкого выехать в Россию, несмотря на домашний арест.

Корнилов отмечает, что на Украине Ильницкому грозит от 8 до 15 лет по делу об участии в массовых беспорядках.