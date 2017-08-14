Инспекторов ГИБДД научат отказываться от взяток
Инспекторам ГИБДД объяснят как отказываться от взяток и запретят грубить водителям и курить в их присутствии. Соответствующие положения, пишет «Коммерсант», МВД планирует внести в регламент по надзору за дорожным движением.
В документе, размещенном на портале проектов нормативных актов, в частности впервые описывается ситуация, когда водитель склоняет инспектора к получению взятки. По новому регламенту, сотрудник ДПС в таком случае обязан подать уведомление в МВД по специальной форме.
В регламенте также предлагается закрепить обязанность инспектора ДПС воздерживаться от «любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений».
Также инспекторы ГИБДД обязаны не допускать «действия, провоцирующие противоправное поведение», «оскорбительные выражения или реплики», а также курение.
Останавливать машины для проверки документов (при отсутствии каких-либо подозрений в совершении нарушения либо преступления) инспекторы теперь смогут в любом месте на дороге — сейчас это можно делать на стационарных постах ДПС. Согласно действующим правилам, права и СТС инспектору нужно передавать без обложки, теперь появляется уточнение — и «без удерживающих устройств».