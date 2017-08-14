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Инспекторов ГИБДД научат отказываться от взяток

Коммерсант
07:40, 14 августа 2017
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Инспекторам ГИБДД объяснят как отказываться от взяток и запретят грубить водителям и курить в их присутствии. Соответствующие положения, пишет «Коммерсант», МВД планирует внести в регламент по надзору за дорожным движением.

В документе, размещенном на портале проектов нормативных актов, в частности впервые описывается ситуация, когда водитель склоняет инспектора к получению взятки. По новому регламенту, сотрудник ДПС в таком случае обязан подать уведомление в МВД по специальной форме.

В регламенте также предлагается закрепить обязанность инспектора ДПС воздерживаться от «любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений».

Также инспекторы ГИБДД обязаны не допускать «действия, провоцирующие противоправное поведение», «оскорбительные выражения или реплики», а также курение.

Останавливать машины для проверки документов (при отсутствии каких-либо подозрений в совершении нарушения либо преступления) инспекторы теперь смогут в любом месте на дороге — сейчас это можно делать на стационарных постах ДПС. Согласно действующим правилам, права и СТС инспектору нужно передавать без обложки, теперь появляется уточнение — и «без удерживающих устройств».

Коммерсант
Регламент по надзору за дорожным движением регулирует взаимодействие сотрудников ДПС и водителей. Действующая в настоящий момент редакция этого документа была принята в 2009 году.
Проект новой редакции регламента был опубликован в марте. В первоначальной версии документа, в числе прочего, предлагалось разрешить инспекторам «беспрепятственно пользоваться в служебных целях средствами связи», принадлежащими гражданам. Кроме того, на инспекторов ГИБДД предлагалось возложить обязанность доставлять в отделения «безнадзорных и беспризорных» несовершеннолетних. Из доработанной версии документа оба этих положения убрали.
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