Инспекторов ГИБДД научат отказываться от взяток

Инспекторам ГИБДД объяснят как отказываться от взяток и запретят грубить водителям и курить в их присутствии. Соответствующие положения, пишет «Коммерсант», МВД планирует внести в регламент по надзору за дорожным движением.

В документе, размещенном на портале проектов нормативных актов, в частности впервые описывается ситуация, когда водитель склоняет инспектора к получению взятки. По новому регламенту, сотрудник ДПС в таком случае обязан подать уведомление в МВД по специальной форме.

В регламенте также предлагается закрепить обязанность инспектора ДПС воздерживаться от «любого вида высказываний и действий дискриминационного характера по признакам пола, возраста, расы, национальности, языка, политических или религиозных предпочтений».

Также инспекторы ГИБДД обязаны не допускать «действия, провоцирующие противоправное поведение», «оскорбительные выражения или реплики», а также курение.