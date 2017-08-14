Чемпион России по гольфу арестован за убийство

Гольфист Артем Нестеров арестован по подозрению в убийстве матери.

По версии следствия, вечером 11 августа в частном доме, расположенном в поселке Ерино на территории Новой Москвы, было обнаружено тело женщины, 1951 года рождения, с отрезанной головой и резаными ранами на животе.

12 августа Нестеров был задержан по подозрению в убийстве матери и, как сообщается, полностью признал свою вину.

Щербинский городской суд Москвы санкционировал арест Нестерова до 11 октября, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.