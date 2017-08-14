Чемпион России по гольфу арестован за убийство
Гольфист Артем Нестеров арестован по подозрению в убийстве матери.
По версии следствия, вечером 11 августа в частном доме, расположенном в поселке Ерино на территории Новой Москвы, было обнаружено тело женщины, 1951 года рождения, с отрезанной головой и резаными ранами на животе.
12 августа Нестеров был задержан по подозрению в убийстве матери и, как сообщается, полностью признал свою вину.
Щербинский городской суд Москвы санкционировал арест Нестерова до 11 октября, сообщили «Интерфаксу» в пресс-службе суда.
Артем Нестеров — первый в России обладатель звания мастера спорта по гольфу. В 2002 году он выиграл чемпионат России по этому виду спорта. В последующие годы Нестеров, ставший гольфистом-профессионалом, неоднократно занимал призовые места на турнирах в России. С 2003 года Нестеров также занимался тренерской работой.