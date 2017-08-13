В Виндзорском замке устроили вечеринку на 500 человек под песни ABBA. Королева разрешила

В Виндзорском замке — резиденции британских монархов — прошла вечеринка, в которой приняли участие 500 человек, сообщает The Daily Mail.

Вечеринка была посвящена творчеству шведской поп-группы ABBA. Во время мероприятия на большом экране, установленном на прилегающей к замку территории, показали мюзикл «Мамма MIA!», а затем перед гостями выступила группа, исполняющая песни ABBA.

Билеты на вечеринку по цене в 12,5 фунта распространялись среди сотрудников королевского двора, которые могли купить их как для себя, так и для своих знакомых. Благодаря этому, сообщила изданию одна из гостей, на вечеринку смогли попасть «многие простые люди».

Сотрудники королевского двора, как сообщается, должны были сообщать имена гостей, для которых покупают билеты, чтобы их могла проверить служба безопасности.

Как отмечает The Daily Mail, ранее в резиденции британских монархов в Виндзоре уже проводили показы «Звездных войн» для членов киноклуба, действующего при замке, но вечеринка с живым звуком была устроена впервые.

Разрешение на проведение такого мероприятия, отмечает издание, должна была дать королева. Сама Елизавета II в момент вечеринки находилась в своей резиденции в Балморале в Шотландии.