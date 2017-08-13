Упавшее дерево нарушило движение поездов между Москвой и Петербургом

В графике движения поездов между Москвой и Санкт-Петербургом произошел сбой из-за упавшего на контактную сеть дерева, сообщил источник «Интерфакса» в РЖД.

По словам собеседника агентства, по состоянию на 17:30 мск, задерживаются четыре скоростных «Сапсана» и три пассажирских поезда.

В пресс-службе Октябрьской железной дороги сообщили «Фонтанке», что контактная сеть была отключена в 15:47 мск из-за падения дерева на перегоне Алешинка — Угловка в Новгородской области. Движение поездов, по данным пресс-службы, приостановлено в обоих направлениях.

Глава Окуловского района Новгородской области Сергей Кузьмин сообщил ТАСС, что дерево упало на рельсы во время грозы, сопровождавшейся сильными порывами ветра.

Один из «Сапсанов», направлявшийся в Петербург, буксирует тепловоз, рассказал ТАСС один из пассажиров поезда.