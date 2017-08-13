Спортсмены из России завоевали пять медалей на ЧМ по легкой атлетике. Они выступали под нейтральным флагом

ТАСС
16:20, 13 августа 2017
Надежный источник

Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, завоевали пять медалей на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

13 августа россиянин Сергей Широбоков занял второе место в спортивной ходьбе на 20 километров. Ранее серебряные медали также завоевали: Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота).

Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту.

Всего в чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне с 4 по 13 августа, приняли участие 19 спортсменов из России. Все они выступают под нейтральным флагом.

Международная ассоциация легкоатлетических федераций приостановила членство Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА) из-за обвинений в широком распространении допинга среди российских спортсменов.
Из-за приостановки членства ВФЛА российские легкоатлеты лишились возможности выступать в международных турнирах под флагом РФ. В частности, они не были допущены к участию в Олимпиаде, проходившей в 2016 году в Рио-де-Жанейро.

Расследования о допинге в российском спорте

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