Спортсмены из России завоевали пять медалей на ЧМ по легкой атлетике. Они выступали под нейтральным флагом

Российские спортсмены, выступающие под нейтральным флагом, завоевали пять медалей на чемпионате мира по легкой атлетике в Лондоне.

13 августа россиянин Сергей Широбоков занял второе место в спортивной ходьбе на 20 километров. Ранее серебряные медали также завоевали: Сергей Шубенков (бег на 110 метров с барьерами), Дарья Клишина (прыжки в длину) и Валерий Пронкин (метание молота).

Мария Ласицкене завоевала золото в прыжках в высоту.

Всего в чемпионате мира по легкой атлетике, который проходит в Лондоне с 4 по 13 августа, приняли участие 19 спортсменов из России. Все они выступают под нейтральным флагом.