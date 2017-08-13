Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в фильме о да Винчи

Книга «Леонардо да Винчи», написанная Айзексоном, поступит в продажу в США 17 октября 2017 года. Дата начала съемок фильма о да Винчи пока не названа.

За роль в фильме о да Винчи, по данным Variety, Ди Каприо получит «семизначный гонорар».

Ди Каприо также станет одним из продюсеров фильма, в основу которого ляжет книга Уолтера Айзексона.

Леонардо Ди Каприо сыграет главную роль в экранизации биографии итальянского художника и изобретателя Леонардо да Винчи.

Уолтер Айзексон специализируется на написании биографий известных людей. Его книги о Стиве Джобсе, Бенджамине Франклине, Генри Киссинджере и Альберте Эйнштейне попадали в списки бестселлеров. Биографии Джобса и Франклина, написанные Айзексоном, издавались в России. Книга этого автора об Эйнштейне легла в основу сериала «Гений» (первый сезон вышел в 2017 году) на канале National Geographic. Роль Эйнштейна в сериале сыграл Джеффри Раш.

Леонардо Ди Каприо, согласно официальной биографии актера, получил имя в честь да Винчи.