Die Welt: Иран поставляет компоненты вооружений в Россию в обход санкций

Иран направил в Россию компоненты тяжелых вооружений в обход резолюции Совета безопасности ООН, запрещающей Тегерану подобные поставки, пишет Die Welt со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

По информации издания, в июне иранские грузовые самолеты дважды приземлялись на базе Хмеймим в Сирии, которую используют российские военные.

Груз, доставленные на борту этих самолетов, был перевезен на грузовиках на базу ВМФ России в сирийском Тартусе, а оттуда на военном корабле переправлен в Новороссийск. В твитере Die Welt опубликован спутниковый снимок, на котором как утверждается, показан иранский грузовой самолет на российской авиабазе в Сирии.

Geheimdienstler sind überzeugt, dass Russland iranische Waffen wartet und damit UN-Sanktionen unterläuft. Via @welt https://t.co/2m6JqypVCk — Christina Brause (@BrauseChristina) August 13, 2017

Die Welt сообщает, что на борту иранских самолетов были некие «компоненты тяжелых вооружений», импорт которых из Ирана (равно как и экспорт в Иран) возможен только при наличии специального разрешения Совбеза ООН. Что именно Иран отправил в Россию, не уточняется.

РИА Новости, попросившее прокомментировать статью в Die Welt директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко агентству РИА Новости, сообщает о «не соответствующих действительности обвинениях в доставке иранской военной техники на ремонт и техобслуживание с использованием авиабазы Хмеймим в качестве промежуточного пункта».