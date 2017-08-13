Die Welt: Иран поставляет компоненты вооружений в Россию в обход санкций

Die Welt
14:30, 13 августа 2017
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Иран направил в Россию компоненты тяжелых вооружений в обход резолюции Совета безопасности ООН, запрещающей Тегерану подобные поставки, пишет Die Welt со ссылкой на источники в западных спецслужбах.

По информации издания, в июне иранские грузовые самолеты дважды приземлялись на базе Хмеймим в Сирии, которую используют российские военные.

Груз, доставленные на борту этих самолетов, был перевезен на грузовиках на базу ВМФ России в сирийском Тартусе, а оттуда на военном корабле переправлен в Новороссийск. В твитере Die Welt опубликован спутниковый снимок, на котором как утверждается, показан иранский грузовой самолет на российской авиабазе в Сирии.

Die Welt сообщает, что на борту иранских самолетов были некие «компоненты тяжелых вооружений», импорт которых из Ирана (равно как и экспорт в Иран) возможен только при наличии специального разрешения Совбеза ООН. Что именно Иран отправил в Россию, не уточняется.

РИА Новости, попросившее прокомментировать статью в Die Welt директора Центра анализа мировой торговли оружием (ЦАМТО) Игоря Коротченко агентству РИА Новости, сообщает о «не соответствующих действительности обвинениях в доставке иранской военной техники на ремонт и техобслуживание с использованием авиабазы Хмеймим в качестве промежуточного пункта».

Торговлю оружием и его компонентами с Ираном без специального разрешения запрещает резолюция Совета безопасности ООН 2231 (на русском языке в.pdf) от 2015 года. Запрет, в частности, касается военных самолетов и вертолетов, ракетных комплексов, а также компонентов для производства таких вооружений и техники.
В начале августа в Иране с визитом побывал вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин, курирующий военно-промышленный комплекс. В Тегеране Рогозин встречался с министром обороны Ирана Хосейном Дехганом. Участники встречи, как сообщал ТАСС, заявили о необходимости дальнейшего укрепления оборонного сотрудничества. Источник агентства в преддверии встречи отмечал, что Иран и Россия решили «усилить военно-техническое и технологическое сотрудничество после внесения обеих стран в санкционный список».
Иран и Россия активно сотрудничают в рамках военной кампании в Сирии. Обе страны поддерживают режим президента Башара Асада.
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