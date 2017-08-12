В Петербурге напали на участников ЛГБТ-акции и журналистов

В Санкт-Петербурге 12 августа совершено нападение на участников акции в поддержку ЛГБТ, которая прошла на Марсовом поле, и журналистов.

Нападавшие распылили в лицо активистам и журналистам газ из перцовых баллончиков. Как пишет «Фонтанка», пострадали около десяти активистов, а также журналисты «Настоящее время», «Фонтанки» и фотограф Давид Френкель. По словам последнего, некоторых пострадавших увезли на «скорой».

Давид Френкель и «Настоящее время» опубликовали видео нападения. Из первого ролика следует, что перед тем, как напасть, злоумышленники шли рядом с активистами.

Внимание, в видео показано насилие и звучит ненормативная лексика.

Нападение на ЛГБТ Dave Frenkel

В лица ЛГБТ-активистов и журналистов в Питере дважды разбрызгали перцовый газ. Видео момента нападения pic.twitter.com/vezVAPSnzQ — Настоящее Время (@CurrentTimeTv) August 12, 2017

Залили лицо баллончиком, напали на детей совсем, менты стояли через дорогу и смотрели pic.twitter.com/LvAqB5QS6Y — Dave Frenkel (@merr1k) August 12, 2017

Новость дополняется.