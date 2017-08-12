В Петербурге напали на участников ЛГБТ-акции и журналистов

Фонтанка.ру
14:13, 12 августа 2017
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В Санкт-Петербурге 12 августа совершено нападение на участников акции в поддержку ЛГБТ, которая прошла на Марсовом поле, и журналистов.

Нападавшие распылили в лицо активистам и журналистам газ из перцовых баллончиков. Как пишет «Фонтанка», пострадали около десяти активистов, а также журналисты «Настоящее время», «Фонтанки» и фотограф Давид Френкель. По словам последнего, некоторых пострадавших увезли на «скорой».

Давид Френкель и «Настоящее время» опубликовали видео нападения. Из первого ролика следует, что перед тем, как напасть, злоумышленники шли рядом с активистами.

Внимание, в видео показано насилие и звучит ненормативная лексика.

Нападение на ЛГБТ
Dave Frenkel
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