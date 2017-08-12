В индийской больнице за неделю умерли более 60 детей

В больнице в городе Горакхпур на севере Индии за шесть дней умерли по меньшей мере 64 ребенка, сообщает агентство AFP. Ранее сообщалось о гибели 30 детей за два дня, четверг и пятницу.

По неподтвержденным данным, дети могли умереть из-за нехватки кислорода в больнице, которая якобы была связана с задолженностями перед поставщиком.

Родители одного из пациентов рассказали, что больше всего детей умерли после того, как в четверг сотрудники больницы раздали родственникам ручные кислородные подушки, передает Associated Press.

Власти связь случившегося с нехваткой кислорода отрицают, утверждая, что перебои с его подачей были компенсированы. По словам чиновников, дети умерли от естественных причин. В Минздраве штата Уттар-прадеш заявили, что последние три года в августе смертность в больнице находится на уровне 19-22 человека в день, передает «Би-би-си».