В индийской больнице за неделю умерли более 60 детей

AFP
15:37, 12 августа 2017
Надежный источник

В больнице в городе Горакхпур на севере Индии за шесть дней умерли по меньшей мере 64 ребенка, сообщает агентство AFP. Ранее сообщалось о гибели 30 детей за два дня, четверг и пятницу.

По неподтвержденным данным, дети могли умереть из-за нехватки кислорода в больнице, которая якобы была связана с задолженностями перед поставщиком. 

Родители одного из пациентов рассказали, что больше всего детей умерли после того, как в четверг сотрудники больницы раздали родственникам ручные кислородные подушки, передает Associated Press.

Власти связь случившегося с нехваткой кислорода отрицают, утверждая, что перебои с его подачей были компенсированы. По словам чиновников, дети умерли от естественных причин. В Минздраве штата Уттар-прадеш заявили, что последние три года в августе смертность в больнице находится на уровне 19-22 человека в день, передает «Би-би-си».

Как пишет «Би-би-си», больница расположена в одном из беднейших регионов Индии, где ежегодно сотни детей умирают от различных заболеваний, в том числе японского энцефалита. По официальным данным, в прошлом году в больнице умер 641 ребенок, передает The Hindustan Times.
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