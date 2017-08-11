Задержанный в Турции россиянин находился в розыске Интерпола. В РФ его обвиняли в связях с ИГ

Гражданин РФ Ренат Бакиев, задержанный в Турции по подозрению в подготовке теракта на военной базе, был объявлен Россией в розыск «по линии Интерпола». Об этом сообщил источник «Интерфакса» в российских правоохранительных органах.

Бакиев, родившийся в 1994 году в Татарстане, рассказал собеседник агентства, в 2014 году проходил обучение в одном из теологических учебных заведений в Египте. После учебы он, по данным российских правоохранительных органов, отправился в Сирию, где присоединился к террористической организации «Исламское государство».

В 2015 году в отношении Бакиева было возбуждено уголовное дело по ст. 208 («Участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством РФ»). Он был объявлен в федеральный и международный розыск по линии Интерпола.

По данным источника «Интерфакса», в 2015 году Бакиев был задержан на территории Турции и некоторое время провел в тюрьме. «Несмотря на наличие международного розыска, в последующем он был освобожден и подал заявление на временное проживание в Турции», — сказал собеседник агентства.

Турецкое издание Sabah ранее сообщало, что на суде над Бакиевым, было объявлено, что в Турции он был заочно приговорен к 6 годам и 3 месяцам тюрьмы за участие в ИГ. Подробности дела газета не раскрывала.